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Аталанта - Лацио 0:2: обзор матча и результат игры 23.10.2022

Сложно надеяться на гол, когда команда ни разу за матч не попадает в створ ворот соперника.
Сегодня, 21:05
Аталанта - Лацио / Getty Images
Аталанта - Лацио / Getty Images
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В Бергамо завершился поединок 11-го тура итальянской Серии А между Аталантой и Лацио. Встреча завершилась уверенной победой римлян со счетом 2:0.

На 10-й минуте столичный клуб вышел вперед, благодаря голу Маттиа Дзакканьи, а во втором тайме отличился Фелипе Андерсон.

Сразу после перерыва на поле появился Руслан Малиновский, но, к сожалению, украинский хавбек не смог повлиять на ход поединка нужным образом.

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У команды Джан Пьеро Гасперини мало что получалось в атаке, а удаление Луиса Муриэля в концовке игры поставило крест на надеждах бергамаски отыграться.

Победа позволила Лацо подняться на третье место чемпионата Италии, обойдя как раз-таки Аталанту, благодаря дополнительным показателям - у обоих коллективов по 24 очка после 11 сыгранных туров.

Статистика матча Аталанта - Лацио 0:2 11-го тура Серии А

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 7 - 12
Удары в створ: 0 - 5
Фолы: 15 - 9
Атаки: 111 - 91

Аталанта - Лацио 0:2
Голы: Дзакканьи, 10, Андерсон, 52.

Аталанта: Спортьелло - Околи (Джимсити, 46), Демираль, Скальвини - Соппи (Меле, 64), де Рон (Эдерсон, 75), Копмейнерс, Хатебур - Пашалич (Малиновский, 46) - Лукман (Сапата, 71), Муриэль.

Лацио: Проведель - Лаццари (Хюссай, 77), Казале, Романьоли, Марушич - Милинкович-Савич, Катальди (Башич, 70), Весино - Педро (Канчелльери, 84), Андерсон, Дзакканьи.

Предупреждения: Околи, Соппи, Муриэль - Катальди, Милинкович-Савич.

Удаление: Муриэль (вторая желтая).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио аталанта Серия А Руслан Малиновский
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