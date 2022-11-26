Люка Эрнандес намеревался завершить карьеру после травмы на ЧМ-2022

Защитник сборной Франции и Баварии Люка Эрнандес намеревался завершить карьеру после тяжелой травмы на мундиале в Катаре. Напомним, что в матче первого тура против Австралии игрок был вынужден покинуть поле уже на 13-й минуте. Как стало известно позже, Люка получил разрыв крестообразных связок колена – очень тяжелую травму.

В течение своей карьеры Эрнандес очень часто травмировался, поэтому очередной удар судьбы игрок не смог перенести спокойно. Люка задумался о том, чтобы завершить профессиональную карьеру, об этом сообщает Onze Mondial со ссылкой на L’Équipe.

В перерыве матча игрок не сдерживал слез в раздевалке, а вечером в отеле команда собралась, чтобы поддержать коллегу. Но ни поддержка друзей, ни разговор с семьей не смогли поднять Эрнандесу настроение.

Лишь после удачной операции появились новости, что игрок отказался от своего решения о завершении карьеры. Пока Люка находится на базе Баварии, где уже начал реабилитацию. Игрок уже пообещал парнерам по сборной вернуться к финалу мундиаля.

Напомним, что 26 ноября Франции предстоит провести непростой матч против сборной Дании.