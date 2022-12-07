Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2: обзор матча и результат игры 07.12.2022

В среду, 7 декабря, в отсутствие матчей чемпионата мира в Катаре состоялся спарринг Кадиса и Манчестер Юнайтед, который завершился неожиданной победой испанцев со счетом 4:2.

Еще в первые 15 минут Кадис умудрился дважды расписаться в воротах Мартина Дубравки, после чего Антони Марсьяль точным ударом с пенальти отыграл один мяч.

После перерыва на поле появились обновленные составы. Практически сразу же манкунианцы восстановили паритет. Однако позднее испанцы вновь забили два гола, которые позволили им победить.

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Статистика товарищеского матча Кадис - Манчестер Юнайтед

Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2

Голы: Гарсия, 8, Ломано, 14, Собрино, 57, Аларкон, 77 - Марсьяль, 21 (пен.), Мейну, 48.

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 9 - 6

Удары в створ: 6 - 4

Фолы: 11 - 9

Атаки: 164 - 141

Кадис: Ледесма (Хиль, 46) - Алькарас (Бонгонда, 46), Эрнандес (Мари, 46), Спац (Карселен, 46), Арсамендия (Эспино, 46) - Окампа (Собрино, 46), Гарсия (Форнес, 74), Фернандес (Перес, 46), Алехо (Гонсалес, 46) - Негредо (Аларкон, 46), Лосано (Хименес, 38 (Бастида, 84)).

Манчестер Юнайтед: Дубравка - Ван-Биссака (Хурадо, 46), Линделеф (Бернард, 46), Менги (Фредриксон, 46), Уильямс (Маррей, 46) - Икбал (Мейну, 46), МакТоминей (Сэведж, 46), Эланга (Эмеран, 46), ван де Бек (Хансен-Аароен, 46), Гарначо (Шортайр, 46) - Марсьяль (МакНилл, 46).

Предупреждение: Эрнандес.