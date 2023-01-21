"Энфилд ждет": Мудрик попал на афишу матча Ливерпуль - Челси
В субботу, 21 января, в рамках 21-го тура чемпионата Англии состоится центральный матч, в котором сыграют Ливерпуль и Челси.
В преддверии поединка пресс-служба "синих" опубликовала афишу, на которой главное место получил украинский новичок команды Михаил Мудрик.
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22-летний игрок имеет все шансы дебютировать за свой новый клуб, а значит внимание к нему приковано огромное.
"Энфилд ждет, давай, Челси!", - гласит подпись афиши.
Anfield awaits, come on Chelsea! ✊ #LivChe pic.twitter.com/KTMHUFPCzm— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 21, 2023
Отметим, в турнирной таблице АПЛ Ливерпуль идет на девятом месте, опережая, идущий сзади Челси, по разнице голов.
Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:30 по Киеву. На ISPORT доступен прогноз на матч Ливерпуль - Челси, в котором вы можете узнать фаворита.