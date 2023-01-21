iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Энфилд ждет": Мудрик попал на афишу матча Ливерпуль - Челси

Украинец может стать главным героем встречи.
Сегодня, 11:55
Михаил Мудрик / ФК Челси
Михаил Мудрик / ФК Челси

В субботу, 21 января, в рамках 21-го тура чемпионата Англии состоится центральный матч, в котором сыграют Ливерпуль и Челси.

В преддверии поединка пресс-служба "синих" опубликовала афишу, на которой главное место получил украинский новичок команды Михаил Мудрик.

Читай также: "Не важно, что говорит ценник": Поттер - о Мудрике

22-летний игрок имеет все шансы дебютировать за свой новый клуб, а значит внимание к нему приковано огромное.

"Энфилд ждет, давай, Челси!", - гласит подпись афиши.

Отметим, в турнирной таблице АПЛ Ливерпуль идет на девятом месте, опережая, идущий сзади Челси, по разнице голов.

Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:30 по Киеву. На ISPORT доступен прогноз на матч Ливерпуль - Челси, в котором вы можете узнать фаворита.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси Михаил Мудрик

Статьи по теме

"Не важно, что говорит ценник": Поттер - о Мудрике "Не важно, что говорит ценник": Поттер - о Мудрике
Челси объявил о подписании вингера ПСВ Челси объявил о подписании вингера ПСВ
Владелец Челси необычным образом оценил трансфер Мудрика Владелец Челси необычным образом оценил трансфер Мудрика
Барселона заинтересована в хавбеке Интера Барселона заинтересована в хавбеке Интера
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира
просмотров
Тролинг-война продолжается: Пике ответил на слова из трека Шакиры покупкой Renault
просмотров
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
просмотров

Последние новости

Европа12:33
Барселона заинтересована в хавбеке Интера
Киберспорт12:30
BLAST Premier Spring Groups: онлайн-трансляция матча NaVi - NiP
Киберспорт12:08
BLAST Premier Spring Groups: матч NaVi и игра Heroic - Astralis
Европа11:58
Футболист Челси хочет уйти из клуба
Европа11:55
"Энфилд ждет": Мудрик попал на афишу матча Ливерпуль - Челси
Европа11:33
Эвертон Миколенко арендовал вингера Вильярреала
Бокс11:33
Паркер изъявил желание провести поединок с Усиком
Европа11:10
"Не важно, что говорит ценник": Поттер - о Мудрике
Биатлон10:47
Биатлон-2022/23: в Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира
Теннис10:35
Australian Open-2023 (WTA): Фрухвиртова сенсационно прошла дальше, Джорджи вылетела
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK