Старая синьора упала: Карикатурист оригинально высмеял положение Ювентуса в Серии А

Итальянский Ювентус официально был оштрафован за то, что прошлое руководство клуба, которое уволилось пару месяцев назад, проводили финансовые махинации.

Прокуратура Италии признала, что руководители нарушили законы, а в последствии вынесла вердикт, наложив санкции на клуб и функционеров. Ювентус в результате расследования был оштрафован в виде лишения 15 очков в турнирной таблице Серии А.

Читай также: Недведа и других экс-руководителей Ювентуса отстранили от футбольной деятельности

Известный карикатурист Омар Момани решил изобразить падение Ювентуса в чемпионате Италии. Художник нарисовал картину, на которой "старая синьора" упала с третьего места в средину таблицы.

Отметим, что в последнем туре чемпионата Италии Ювентус сыграл вничью с Аталантой (3:3). На ISPORT доступно видео голов и обзор матча. После поединка туринцы идут на девятом месте с 23 баллами.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить Ювентус от еврокубков.