Челси продолжит переговоры по Энцо Фернандесу на этой неделе

Лондонский Челси все еще намерен подписать хавбека Бенфики Энцо Фернандеса в жто трансферное окно и готовит соответствующее предложение, сообщают источники The Guardian.

Несмотря на огромные траты, Грэм Поттер все еще намерен укрепить центр клуба, а потому переговоры с Бенфикой по поводу Фернандеса продолжаться на этой неделе. На руку Челси играет тот факт, что сам Энцо желает переехать в Лондон.

Вторым вариантом для "пенсионеров" является полузащитник Брайтона Мойзес Кайседо, но "чайки" отклонили первое предложение Челси в размере 55 млн фунтов.

Тем не менее считатся, что именно 22-летний аргентинец - основая цель Челси, и лондонцы постараются его не упустить. Кайседо и Мак Аллистер - лишь запасные варианты.

Во многом такая спешка может быть объяснена тем, что Деклан Райс заявил о своем желании перейти летом именно в Арсенал, а не в Челси.

Напомним, что согласно данным портала Transfermarkt, Челси имеет второй по стоимости состав в Европе.