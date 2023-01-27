Тете в шаге от перехода в Лестер

Бразилец может неожиданно перебраться из Франции в Англию.

Футболист донецкого Шахтера Тете, который ныне выступает за Лион на правах аренды, может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, бразильский футболист попал в сферу интересов Лестера. Английский клуб ведет активную работу над трансфером.

По информации источника, 22-летний полузащитник в ближайшее время может полноценно перейти в Лестер. Переговоры находятся на завершающей стадии.

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Отметим, что у Лиона есть опция выкупа игрока за 17,5 миллионов фунтов. Аренда действует до конца сезона.

Действующий контракт Тете с Шахтером истекает в конце 2023-го года.

В текущем сезоне провел 19 матчей за Лион, в которых забил шесть голов и выполнил пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Шахтер отклонил улучшенное предложение по Матвиенку.