iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тете в шаге от перехода в Лестер

Бразилец может неожиданно перебраться из Франции в Англию.
Сегодня, 14:23
Тете / ФК Лион
Тете / ФК Лион

Футболист донецкого Шахтера Тете, который ныне выступает за Лион на правах аренды, может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, бразильский футболист попал в сферу интересов Лестера. Английский клуб ведет активную работу над трансфером.

По информации источника, 22-летний полузащитник в ближайшее время может полноценно перейти в Лестер. Переговоры находятся на завершающей стадии.

Читай также: Соперник Шахтера по Лиге Европы усилился форвардом Лиона и сборной Камеруна

Отметим, что у Лиона есть опция выкупа игрока за 17,5 миллионов фунтов. Аренда действует до конца сезона.

Действующий контракт Тете с Шахтером истекает в конце 2023-го года.

В текущем сезоне провел 19 матчей за Лион, в которых забил шесть голов и выполнил пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Шахтер отклонил улучшенное предложение по Матвиенку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тете

Статьи по теме

Гол Тете и заработанный пенальти - в обзоре первого матча Лиона в Лиге 1 Гол Тете и заработанный пенальти - в обзоре первого матча Лиона в Лиге 1
Лион продлил аренду вингера Шахтера Лион продлил аренду вингера Шахтера
Голевой пас Тете не помог Лиону избежать сенсационного поражения в Лиге 1 Голевой пас Тете не помог Лиону избежать сенсационного поражения в Лиге 1
Вингер Шахтера может перебраться в Вест Хэм Вингер Шахтера может перебраться в Вест Хэм
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании
Реал - Атлетико 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа15:57
Боруссия Д хочет сделать Беллингема самым высокооплачиваемым игроком команды
НБА15:35
Матч всех звезд НБА 2023: ЛеБрон и Яннис будут капитанами команд, Эмбиид не попал в старт
Бокс15:06
Стала известна новая ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
Биатлон14:45
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате Европы
Европа14:23
Тете в шаге от перехода в Лестер
Теннис13:54
Australian Open (ATP): Циципас и Джокович сыграют в финале
Биатлон13:16
Меркушина - чемпионка Европы в спринте
Европа12:38
Манчестер Юнайтед может выкупить Вегхорста летом
Европа12:10
В Риме появились наклейки с Гитлером в форме Ромы
Бокс11:23
Богачук прошел процедуру взвешивания перед защитой пояса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK