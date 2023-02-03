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Ложка меда в бочке дегтя: Ювентус обыграл Лацио и прошел в полуфинал кубка Италии

Судьбу матча решил один эпизод.
Сегодня, 00:58
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио

Четвертьфинальный матч Кубка Италии между Ювентусом и Лацио был захватывающим поединком, который держал болельщиков обеих команд в напряжении до финального свистка

В первом тайме у обеих команд были шансы повести в счете, но ни одна из них не смогла реализовать их до 44-й минуты, когда бразильский защитник туринцев Бремер удачно сыграл в штрафной.

У Лацио было еще несколько шансов сравнять счет, но защита Ювентуса выстояла и не дала им опомниться. Судья дал финальный свисток, и "бьянконери" смогли отпраздновать победу в такой сложный для них период.

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В целом, это была довольно увлекательная игра, которая оправдала свои ожидания и порадовала нейтральных зрителей интригой до последней секунды.

Ювентус вышел в полуфинал, где встретится с другим итальянским гигантом - миланским Интером. Поединки пройдут 4-5 и 24-25 апреля соответсвенно.

Статистика матча Кубка Италии Ювентус - Лацио

Ювентус - Лацио 1:0

Голы: Бремер, 44

Удары: 12 - 11
Удары в створ: 5 - 1
Фолы: 15 - 9
Атаки: 91 - 131

Ювентус — Лаціо 1:0
Гол: Бремер, 44

Ювентус: Перин - Данило, Бремер, Алекс Сандро - Куадрадо (Де Шильо, 88), Фаджоли (Миретти, 63), Локателли, Рабьо, Костич - Кьеза (Ди Мария, 78), Влахович (Кин, 63).

Лацио: Машимиану - Лаццари, Патрик, Романьоли (Казале, 77), Марушич - Весино (Милинкович-Савич, 59), Катальди (Маркос Антонио, 75), Луис Альберто (Башич, 75) - Андерсон, Иммобиле (Педро, 46), Дзакканьи.

Предупреждения: Куадрадо, Перин, Данило - Дзакканьи
 

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