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Мудрик впервые выйдет в стартовом составе Челси в матче против Фулхэма

К тому же за "синих" дебютирует Энцо Фернандес.
Сегодня, 21:16
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В пятницу, 3 февраля, на Стэмфорд Бридж в рамках 22 тура АПЛ состоится лондонское дерби Челси и Фулхэма.

Главный тренер "пенсионеров" Грэм Поттер решил выпустить в стартовом составе Михаила Мудрика, который впервые выйдет за новую команду с первых минут. Напомним, что украинец дебютировал в игре с Ливерпулем, выйдя на замену по ходу второго тайма.

Также стоит отметить дебют самого дорогого трансфера Англии Энцо Фернандеса.

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Челси: Аррисабалага - Джеймс, Силва, Бадьяшиль, Кукурелья - Фернандес, Галлахер, Зиеш, Маунт, Мудрик - Хаверц.

Запасные: Беттинелли, Аспиликуэта, Кулибали, Мадуэке, Стерлинг, Фофана, Чалоба, Чилуэлл, Чуквуэмека.

Фулхэм: Лено - Тете, Диоп, Рим, Робинсон - Х. Рид, Пальинья, Б. Рид, Перейра, Виллиан - Митрович.

Запаные: Родак, Адерабиойо, Уилсон, Даффи, Джеймс, Карлос Винисиус, Кейрни, Курзава, Соломон.

Стартовый свисток матча Челси - Фулхэм запланирован на 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси фулхэм АПЛ Михаил Мудрик

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