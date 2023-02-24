iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Йовичевич: Трубин - топ, других слов нет

Хорват высказался о невероятной игре украинца против Ренна.
Сегодня, 17:00
Игор Йовичевич / shakhtar.com
Игор Йовичевич / shakhtar.com

Наставник Шахтера Игор Йовичевич поделился мыслями об Анатолии Трубине.

Хорватский специалист отвесил комплиментов украинскому вратарю и выразил надежду, что еще ненадолго он останется в Шахтере.

Читай также: Трубин пропускает в каждом матче еврокубков, но делает море сейвов

"Пройти Ренн не каждый сможет, серьезно. Мы говорим об очень хорошей команде, которая и по бюджету намного лучше нас. И я увидел, как это выглядит. И ты должен терпеть. А каждый из наших ребят сыграл на столько, на сколько было нужно, чтобы выиграть матч. Или зайти в дополнительное время и выиграть по пенальти.

Трубин сам по себе, вы знаете, для меня есть топ. Просто топ - других слов нет для него. Не только по пенальти, а его персональность, его зрелость: как он защищает ворота, как играет ногами - он имеет все, что должен иметь топовый голкипер. И я счастлив, что он в Шахтере  Надеюсь, еще немножко продержится у нас, чтобы приобрести зрелость. Чтобы, когда придет в другой клуб, сразу завоевал место и был одним из лучших в Европе. Это мое личное мнение.

Также коуч "горняков" высказался о дебюте Келвина Келси.

По Келвину - тоже поразила его персональность. 18 лет, зашел за нас, не играл несколько месяцев, но и пространство захватывал, зону брал, сохранил несколько мячей спиной. Это очень трудно - войти в такую игру, как эта. А вообще, что сказать. Действительно, подниму руки и сниму кепку перед командой за то, что они показали, что делаем историю, - ответил Йовичевич.

Напомним, раене стал известен соперник Шахтера в следующей стадии Лиги Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы шахтер Анатолий Трубин

Статьи по теме

Секрет успеха: Трубин показал крутую шпаргалку, которая помогла выиграть серию пенальти Секрет успеха: Трубин показал крутую шпаргалку, которая помогла выиграть серию пенальти
Определился соперник Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы Определился соперник Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Месси отказался от понижения зарплаты Месси отказался от понижения зарплаты
Марсело вернулся в родной клуб Марсело вернулся в родной клуб
Помочь журналистам

Видео

Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа19:05
Месси отказался от понижения зарплаты
Другие страны18:37
Марсело вернулся в родной клуб
Другие страны18:10
Фил Невилл потвердил интерес Интер Майами к Месси и Бускетсу
Европа17:22
Рэшфорд может пропустить финал Кубка лиги
Европа17:00
Йовичевич: Трубин - топ, других слов нет
Лига Европы16:40
Секрет успеха: Трубин показал крутую шпаргалку, которая помогла выиграть серию пенальти
Европа16:26
Де Дзерби может возглавить Ливерпуль, если Клопп покинет клуб
Бокс15:45
Хэйни озвучил два варианта места проведения боя с Ломаченко
Европа15:40
Шевченко: 24 февраля 2022 года - худший день моей жизни
Теннис15:13
Стаховский: Тяжелее всего видеть отчаяние людей, потерявших все
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK