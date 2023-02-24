Йовичевич: Трубин - топ, других слов нет

Наставник Шахтера Игор Йовичевич поделился мыслями об Анатолии Трубине.

Хорватский специалист отвесил комплиментов украинскому вратарю и выразил надежду, что еще ненадолго он останется в Шахтере.

Читай также: Трубин пропускает в каждом матче еврокубков, но делает море сейвов

"Пройти Ренн не каждый сможет, серьезно. Мы говорим об очень хорошей команде, которая и по бюджету намного лучше нас. И я увидел, как это выглядит. И ты должен терпеть. А каждый из наших ребят сыграл на столько, на сколько было нужно, чтобы выиграть матч. Или зайти в дополнительное время и выиграть по пенальти.

Трубин сам по себе, вы знаете, для меня есть топ. Просто топ - других слов нет для него. Не только по пенальти, а его персональность, его зрелость: как он защищает ворота, как играет ногами - он имеет все, что должен иметь топовый голкипер. И я счастлив, что он в Шахтере Надеюсь, еще немножко продержится у нас, чтобы приобрести зрелость. Чтобы, когда придет в другой клуб, сразу завоевал место и был одним из лучших в Европе. Это мое личное мнение.

Также коуч "горняков" высказался о дебюте Келвина Келси.

По Келвину - тоже поразила его персональность. 18 лет, зашел за нас, не играл несколько месяцев, но и пространство захватывал, зону брал, сохранил несколько мячей спиной. Это очень трудно - войти в такую игру, как эта. А вообще, что сказать. Действительно, подниму руки и сниму кепку перед командой за то, что они показали, что делаем историю, - ответил Йовичевич.

Напомним, раене стал известен соперник Шахтера в следующей стадии Лиги Европы.