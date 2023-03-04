Поттер: Челси необходимо сосредоточиться на матчах

В рамках 26 тура АПЛ Челси минимально переиграл Лидс.

Данная победа стала для лондонцев первой в последних шести играх. Наставник команды Грэм Потер высказался о важности результата.

По словам специалиста, команде нужно сконцентрироваться на своей игре и предстоящих матчах, а не на том, что про них говорят.

Тяжелая победа. Рад за игроков и болельщиков. Нам пришлось пострадать, был сложный период. Думаю, мы хорошо сыграли в первом тайме, имели хорошие атаки. Мы были командой, которой было что терять, поэтому футболисты показали замечательный характер, сплоченность и переживания за результат. Это дает нам основу для развития.

Игрокам не безразлично, они хотят побеждать, а фаны - нашей хорошей игры. Когда ты ведешь 1:0 в матче АПЛ - все может произойти. Если учесть нашу серию до этого матча, неудивительно, что игроки нервничали. Но они боролись за победу, это дает нам возможность двигаться вперед.

Фофана был большой потерей для нас, когда не мог играть. Он физически сильный, храбро распоряжается мячом, делает то, что умеет лучше всего - продвигает мяч в штрафной. Это и дало нам победу.

Чилвелл очень упорно работал и сделал хороший вклад в первом тайме, он помогал атакам.

Нам надо просто сосредоточиться на матчах. Не можем контролировать весь шум вокруг команды. Через несколько дней у нас очень важный матч в ЛЧ, это огромная возможность пройти дальше. Должны бороться за этот шанс.

Каждый матч важен. Это придает уверенности и морального духа", - заявил коуч "синих"

Напомним, что Челси занимает десятую строчку, набрав 34 пункта.