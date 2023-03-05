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Пресс-служба Шахтера с юмором отреагировала на победу Ливерпуля над МЮ

Команды аналогично поиздевались над своими соперниками.
Сегодня, 21:29
Шахтер / Getty Images
Шахтер / Getty Images

В рамках 26 тура АПЛ Ливерпуль уничтожил МЮ со счетом 7:0.

Пресс-служба донецкого Шахтера отреагировала на случившееся в своем англоязычном twitter-аккаунте.

Украинский клуб очевидно сделал отсылку на то, что сегодня коллектив Игора Йовичевича добыл победу с аналогичным счетом над Металлистом 1925.

Стоит отметить, что Ливерпуль благодаря этой победе поднялся на 5 место в АПЛ, имея три очка отставание перед Тоттенхэмом и одну игру в запасе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль шахтер

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