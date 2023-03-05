Пресс-служба Шахтера с юмором отреагировала на победу Ливерпуля над МЮ
Команды аналогично поиздевались над своими соперниками.
В рамках 26 тура АПЛ Ливерпуль уничтожил МЮ со счетом 7:0.
Пресс-служба донецкого Шахтера отреагировала на случившееся в своем англоязычном twitter-аккаунте.
Shakhtar 🤝 Liverpoolhttps://t.co/iXmHIM3QSl https://t.co/UTKxVnAirY— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) March 5, 2023
Украинский клуб очевидно сделал отсылку на то, что сегодня коллектив Игора Йовичевича добыл победу с аналогичным счетом над Металлистом 1925.
Стоит отметить, что Ливерпуль благодаря этой победе поднялся на 5 место в АПЛ, имея три очка отставание перед Тоттенхэмом и одну игру в запасе.