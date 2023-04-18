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Компани высказался в защиту Азара

Слишком рано говорить о закате его карьеры.
Сегодня, 12:35
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

Главный тренер Бернли Венсан Компани дал комментарий в поддержку своего бывшего партнера по сборной Эдена Азара, бельгиец находится не в лучшей форме.

Компани убежден, что еще слишком рано говорить о закате карьеры Эдена, ведь он до сих пор полон магии и способен брать трофеи.

"Говорить о завершении его карьеры, на мой взгляд, слишком рано. У Эдена были травмы, нужно принимать во внимание тот факт, что ты не можешь их не контролировать. Он справлялся с травмами и их последствиями. И после них всегда трудно возвращаться.

Это игрок, который подарил нам много хороших моментов, который заставил нас гордиться тем, что мы болеем за Бельгию. Он все еще может сражаться и внести свой вклад в какой-то момент.

Он все еще может забить в финале Лиги чемпионов, он может выиграть титул. В этом игроке, в самом человеке все еще есть магия. И мы должны надеяться на лучшее, чтобы он закончил так, как заслуживает", – приводит слова Компани RTBF

Напомним, что в этом сезоне Венсан Компани стал сенсацией, выведя Бернли в АПЛ за семь туров до конца чемпионата.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эден Азар Венсан Компани

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