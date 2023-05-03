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Бавария активно ищет покупателя на Мане

У сенегальца не сложились отношения с партнерами.
Сегодня, 13:32
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Бавария готова расстаться с Садио Мане, как только найдется покупатель, утверждает Bild.

Инцидент с Лероем Сане окончательно настроил команду против сенегальца, сейчас он общается только с партнером по сборной Буной Сарром.

К тому же игроки удивлены недостаточными техническими навыками футболиста. Этот момент отмечали немецкие скауты, однако клуб проигнорировал их, надеясь, что Садио продолжит забивать немало голов.

В текущий момент Мане совершенно не может найти свое место в команде, остальные игроки не желают с ним общаться. Потому Бавария намерена продать его при первой возможности.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы хотели бы включить его в сделку по Осимхену, но Наполи не готов платить огромную зарплату сенегальца. Так что мюнхенцы уже готовы начать переговоры с любым клубом, который заинтересуется Мане.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Садио Мане Бавария Мюнхен

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