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Мане может вернуться в английскую Премьер-лигу

Челси продолжает скупать всех подряд.
Сегодня, 11:31
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Челси продолжает поиск забивного форварда, и теперь на радары "синих" попал Садио Мане, пишет Goal.

Напомним, что после драки с Лероем Сане сенегалец окончательно перестал вписываться в состав мюнхенцев, и те не против рассаться с нападающим.

При этом Садио заинтересовал Челси, ведь у него есть опыт игры в Премьер-лиге, так что руководство лондонцев рассчитывает, что Мане сможет гарантировать команды голы.

Однако, даже учитывая желание Баварии расстаться с сенегальцем, у лондонцев есть проблемы с ФФП. Издание пишет, что Челси необходимо продать игроков на 200 млн евро, чтобы подписать Мане.

Ранее собщалось, что два английских клуба сделали запросы по трансферу Садио Мане.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Садио Мане

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