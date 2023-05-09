Мане может вернуться в английскую Премьер-лигу

Челси продолжает поиск забивного форварда, и теперь на радары "синих" попал Садио Мане, пишет Goal.

Напомним, что после драки с Лероем Сане сенегалец окончательно перестал вписываться в состав мюнхенцев, и те не против рассаться с нападающим.

При этом Садио заинтересовал Челси, ведь у него есть опыт игры в Премьер-лиге, так что руководство лондонцев рассчитывает, что Мане сможет гарантировать команды голы.

Однако, даже учитывая желание Баварии расстаться с сенегальцем, у лондонцев есть проблемы с ФФП. Издание пишет, что Челси необходимо продать игроков на 200 млн евро, чтобы подписать Мане.

Ранее собщалось, что два английских клуба сделали запросы по трансферу Садио Мане.