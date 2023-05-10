Агуэро удивлен кадровыми решениями Гвардиолы в матче с Реалом

Экс-игрок Манчестер Сити Серхио Агуэро заявил, что удивлен отстутсвием замен у "горожан" в матче против Реала.

Напомним, в полуфинальном матче Лиги чемпионов Манчестер Сити и Реал расписали боевую ничью.

Главный тренер англичан Пеп Гвардиола не сделал в матче ни единой замены, чем удивил многих экспертов и зрителей, включая и Агуэро.

Серхио заявил, что ожидал увидеть в этом матче Хулиана Альвареса и добавил, что он бы выпускал молодого аргентинца в каждом матче.

"Чего я не понимаю, так это почему он не выпустил Хулиана Альвареса. Меня это удивляет, но это Пеп.

Если бы это зависело от меня, я бы играл с Хулианом почти в каждом матче, потому что нам нужно, чтобы он был активным и чтобы у него была искра", – цитирует Агуэро Goal.

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