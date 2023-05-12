"Проверяйте источники": Мбаппе опроверг статью французского издания о нем и Рамадане
Килиан Мбаппе выступил с опровержением заявления L’Equipe, которое привело суперзвезду ПСЖ в ярость.
По данным L'Equipe, старшие игроки сборной Франции согласились отложить пост до игр во время Рамадана, но юноши до 21 года не пошли на это.
Затем Мбаппе якобы пошел поговорить с некоторыми из них, чтобы найти решение ситуации, которую он категорически отрицает в своих социальных сетях.
"Пожалуйста, не упоминайте мое имя в своих историях и проверяйте источники. Хорошего вечера", - написал Мбаппе.
Évitez de mettre mon nom dans vos salades et vérifiez vos sources svp…— Kylian Mbappé (@KMbappe) May 11, 2023
Bonne soirée 👍🏽 https://t.co/ltxDriB15L
Ранее стало известно, что будущим летом мадридский Реал намерен предпринять очередную попытку приобрести Килиана Мбаппе, воспользовавшись нестабильной ситуацией внутри ПСЖ.
Следует отметить, что ранее у 24-летнего форварда возникали конфликты с парижанами из-за рекламного ролика по продаже абонементов. Он отказался от заключения долгосрочной сделки, заключив контракт, срок действия которого истекает в конце следующего года.