Минай присоединился к флешмобу украинских клубов, критикующих Барселону за видео для россиян

Закарпатский Минай присоединился к Динамо, Металлисту-1925 и Шахтеру, раскритиковав Барселону за обращение к фанатам из рф.

Аутсайдер УПЛ задался риторическим вопросом в своих соцсетях.

"Интересно, если болельщики из России - часть великой победы Барселоны. Можно ли теперь считать Серджи Роберто частью разрушений и убийств, которые его "друзья" совершили в Украине?!" - спрашивает пресс-служба команды.

Напомним, вчера, 20 мая, футболисты "сине-гранатовых" Сержи Роберто и Алехандро Бальде снялись в промо-ролике для российского сервиса ОККО.