Лацио - Кремонезе 3:2: обзор матча и результат игры 28.05.2023
В воскресенье, 28 мая, в рамках 37-го тура Серии А Лацио встречался с Кремонезе. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.
Римский клуб забил в первом тайме два гола. Сначала защитник Элсеид Хисай вывел команду вперед, а хавбек Сергей Милинкович-Савич удвоил преимущество.
Во второй половине игры гости смогли всего за четыре минуты возобновить паритет, заставив хозяев занервничать. Лидер Лацио Милинкович-Савич установил своим точным ударом решающий результат.
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Таким образом, после 37 туров "орлы" занимают второе место с 71 баллом, а Кремонезе покинул Серию А, заняв 19 строчку.
Статистика матча Лацио - Кремонезе 37-го тура Серии А
Лацио - Кремонезе 3:2
Голы: Хисай, 4, Милинкович-Савич, 37, 89
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 12 - 11
Удары в створ: 8 - 5
Фолы: 15 - 8
Ожидаемые голы (xG): 1.77 - 0.46