Лацио - Кремонезе 3:2: обзор матча и результат игры 28.05.2023

Римский клуб чуть не потерял важные три очка.

В воскресенье, 28 мая, в рамках 37-го тура Серии А Лацио встречался с Кремонезе. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Римский клуб забил в первом тайме два гола. Сначала защитник Элсеид Хисай вывел команду вперед, а хавбек Сергей Милинкович-Савич удвоил преимущество.

Во второй половине игры гости смогли всего за четыре минуты возобновить паритет, заставив хозяев занервничать. Лидер Лацио Милинкович-Савич установил своим точным ударом решающий результат.

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Таким образом, после 37 туров "орлы" занимают второе место с 71 баллом, а Кремонезе покинул Серию А, заняв 19 строчку.

Статистика матча Лацио - Кремонезе 37-го тура Серии А

Лацио - Кремонезе 3:2

Голы: Хисай, 4, Милинкович-Савич, 37, 89

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 12 - 11

Удары в створ: 8 - 5

Фолы: 15 - 8

Ожидаемые голы (xG): 1.77 - 0.46