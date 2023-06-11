Бе:Эта неделя была норвежской

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе оценил успехи своих соотечественников.

Норвежец считает, что эта неделя полностью принадлежит его стране. Холанд играет в финале Лиге чемпионов, Рууд - в финале Ролан Гарроса и не только они.

"Эта неделя вообще была в каком-то смысле норвежской. Сначала Виктор Ховланн выиграл Мемориальный турнир по гольфу, затем Якоб Ингебригтсен бьет мировой рекорд в беге на 2 мили в Париже, Эрлинг Холанд играет в финале Лиги чемпионов, а теперь еще и Каспер Рууд – в финале Ролан Гаррос. Для Норвегии это, наверное, лучшая неделя", приводит слова Бе L’Equipe.

Также отдельно биатлонист вспомнил про свои встречи с Каспером Руудом, с которым ему пришлос даже сыграть в теннис по спонсорскому соглашению.

"Не могу сказать, что хорошо знаком с Руудом, но мы встречались несколько раз. Я даже играл с ним в теннис на одном из мероприятий, организованных его спонсором.

Особенно мне запомнилась скорость его подач, они проносились пулей. Я был на противоположной стороне корта, готовился отбивать подачи, но стоило мне лишь протянуть ракетку, как мяч уже летел в стену позади меня. Было удивительно наблюдать за скоростью происходящего", - вспоминл олимпийский чемпион.

Ранее также напомним, что норвежский футболист был признан игроком сезона в Арсенале.