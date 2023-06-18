Олигарх хочет вернуть часть суммы к себе "за поребрик".

Экс-владелец лондонского Челси роман абрамович не хочет передавать 2.3 млрд фунтов, которые он получил с продаже клуба, Украине, утверждает Daily Mail.

Ранее, напомним, росийский олигарх должен был передать все деньги с продажи клуба в специальный фонд, который далее передал бы их на гуманитарные нужды пострадавшим от войны украинцам.

Однако сейчас абрамович сознательно затягивает процесс, так как хочет отдать часть суммы пострадавшим от войны росиянчикам.

Издание утверждает, что бизнесмен до сих пор не поставил свою подпись на необходимых документах. При этом британское правительство и Европарламент наотрез отказываются передавать эти деньги росии.

А потому в данный момент все эти деньги находятся на замороженом счете, однако фонд рассчитывает, что получит их еще до зимы.

Ранее Александр Гвоздик сделал неоднозначное заявление по поводу росиян.