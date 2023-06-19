Не Зиеш единым: еще одна звезда Челси близка к переезду в Саудовскую Аравию

Лондонцы могут продать своего голкипера.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, нынешним летом голкипер Челси Эдуар Менди может сменить клуб и перебраться в очень популярную футбольную страну последних месяцев – Саудовскую Аравию.

Работа над соглашением с Аль-Ахли ведется и по слухам, контракт африканского вратаря с саудовским клубом может быть подписан сроком на три сезона.

Новый тренер "пенсионеров" Маурисио Почеттино не видит Менди основным голкипером команды, а потому его переход вполне логичен.

Напомним, что также близок к трансферу на Ближний Восток другой игрок Челси - ценитель российского рубля Хаким Зиеш.