iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Не Зиеш единым: еще одна звезда Челси близка к переезду в Саудовскую Аравию

Лондонцы могут продать своего голкипера.
Сегодня, 10:15
Кепа и Менди (справа) / Getty Images
Кепа и Менди (справа) / Getty Images

Как сообщает инсайдер Николо Скира, нынешним летом голкипер Челси Эдуар Менди может сменить клуб и перебраться в очень популярную футбольную страну последних месяцев – Саудовскую Аравию.

Работа над соглашением с Аль-Ахли ведется и по слухам, контракт африканского вратаря с саудовским клубом может быть подписан сроком на три сезона.

Новый тренер "пенсионеров" Маурисио Почеттино не видит Менди основным голкипером команды, а потому его переход вполне логичен.

Напомним, что также близок к трансферу на Ближний Восток другой игрок Челси - ценитель российского рубля Хаким Зиеш.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси аль-ахли

Статьи по теме

Челси готовит предложение по фавориту Хави Челси готовит предложение по фавориту Хави
Абрамович не хочет передавать деньги, вырученные с продажи Челси, Украине Абрамович не хочет передавать деньги, вырученные с продажи Челси, Украине
Арсенал находится в шаге от подписания Хавертца Арсенал находится в шаге от подписания Хавертца
Канте решил продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии Канте решил продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Хорватия - Испания 0:0 (4:5 пен.) Обзор лучших моментов финала Лиги наций
Хорватия - Испания 0:0 (4:5 пен.) Обзор лучших моментов финала Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа12:02
Фати высказался о своем будущем в Барселоне
Олимпийские виды11:59
Скалолазание на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Евро-202411:45
Украина - Мальта: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Бокс11:41
Арум сделал заявление о бое Ломаченко - Хэйни
Теннис11:18
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
Теннис11:15
Свитолина стартует на травяном турнире в Бирмингеме матчем против чешки
Евро-202411:00
Квалификация к Евро-2024: Франция сыграет с Грецией, Турция - с Уэльсом
Теннис11:00
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
Бокс10:54
Деревянченко оказался в ТОП-10 рейтинга WBC после поражения Мунгуи
Евро-202410:40
Единственная и сенсационная: Как Украина проиграла Мальте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK