Представитель итальянской Серии А был выставлен на продажу.

После смерти Сильвио Берлускони его семья хочет продать Монцу, клуб итальянской Серии А.

В 2018 году поклонник президента страны-террористки приобрел клуб, когда тот выступал в Серии С. По итогам сезона-2021/22 "бело-красные" впервые вышли в Серию А. Дебютную кампанию в элите итальянского футбола Монца завершила на 11-м месте.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera, семья Берлускони не собирается продолжать его дело, а потому клуб был выставлен на продажу.

Сообщается, что Адриано Галлиани, правая рука экс-президента Милана, готов заниматься клубом, но семья Берлускони попросила его вернуться в политику и в сентябре этого года баллотироваться на выборах в Сенат от партии "Forza Italia", заняв место Сильвио.

"Из-за любви, которую я испытываю к Сильвио Берлускони, я сделаю все, о чем меня попросят, в любой сфере", — заявил Галлиани.

"На данный момент никто не говорил со мной ни о том, чтобы баллотироваться в качестве политического кандидата в Монце, ни о будущем футбольного клуба Монца".

Изначально Монца искала только новых инвесторов, но после смерти Берлускони ситуация изменилась и возникла необходимость полной продажи клуба.

Напомним, что Сильвио Берлускони, поддержавший действия президента страны 404, скончался на прошлой неделе в возрасте 86 лет.