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Рэшфорд повторил культовую позу Аллена Айверсона во время презентации новой формы Манчестер Юнайтед

Вновь была проведена историческая параллель между футболом и баскетболом.
Сегодня, 11:20
Маркус Рэшфорд и Аллен Айверсон / Getty Images
Маркус Рэшфорд и Аллен Айверсон / Getty Images

Несколькими днями ранее Манчестер Юнайтед провел презентацию новой домашней формы, в которой он будет играть в следующем сезоне.

Согласно с заявлением клуба, узор формы выполнен в виде розы - это дань уважения культовой красной розе.

Комплект формы также вдохновлен мостом через реку Эруэлл, который соединяет Манчестер и Солфорд и "является символом силы города и его глубокого влияния на мир во время промышленной революции".

В своих социальных сетях манкунианцы опубликовали фотографии с игроками клуба, один из которых решил воплотить в жизнь мем "великое отсылается к гениальному".

Как сообщает ESPN, Маркус Рэшфорд решил повторить культовую позу не менее культового баскетболиста Филадельфии Аллена Айверсона, держа в руках букет роз.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми комплектами форм европейских топ-клубов, которые были представлены для следующего сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА манчестер юнайтед Аллен Айверсон Маркус Рэшфорд

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Рэшфорд повторил культовую позу Аллена Айверсона во время презентации новой формы Манчестер Юнайтед
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