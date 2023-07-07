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"Добро пожаловать": чемпион мира в супертяжелом весе поприветствовал Маунта в Манчестер Юнайтед

Тайсон Фьюри определенно рад переходу полузащитника в стан "красных дьяволов".
Сегодня, 16:04
Тайсон Фьюри и Мэйсон Маунт / Getty Images
Тайсон Фьюри и Мэйсон Маунт / Getty Images

Недавно Манчестер Юнайтед оформил свой первый трансфер летнего межсезонья - Мэйсон Маунт перешел из лондонского Челси за 55 миллионов фунтов.

У фанатов "синих" этот переход вызвал однозначно негативные чувства, у фанатов "красных дьяволов" - смешанные.

Кто-то считает, что трансфер не был необходимым, да и за игрока, у которого оставался всего год по контракту, переплатили. А кто-то просто радуется переходу качественного исполнителя.

Ко второй группе относится чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC и по совместительству многолетний фанат МЮ Тайсон Фьюри.

В Stories в своем Instagram "Цыганский король" сделал репост с презентации Маунта, подписав фото "Добро пожаловать, Мэйсон Маунт".

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Напомним, что Мэйсон Маунт решил взять себе культовый номер Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Тайсон Фьюри Мэйсон Маунт

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