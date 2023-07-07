"Добро пожаловать": чемпион мира в супертяжелом весе поприветствовал Маунта в Манчестер Юнайтед
Недавно Манчестер Юнайтед оформил свой первый трансфер летнего межсезонья - Мэйсон Маунт перешел из лондонского Челси за 55 миллионов фунтов.
У фанатов "синих" этот переход вызвал однозначно негативные чувства, у фанатов "красных дьяволов" - смешанные.
Кто-то считает, что трансфер не был необходимым, да и за игрока, у которого оставался всего год по контракту, переплатили. А кто-то просто радуется переходу качественного исполнителя.
Ко второй группе относится чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC и по совместительству многолетний фанат МЮ Тайсон Фьюри.
В Stories в своем Instagram "Цыганский король" сделал репост с презентации Маунта, подписав фото "Добро пожаловать, Мэйсон Маунт".
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Напомним, что Мэйсон Маунт решил взять себе культовый номер Манчестер Юнайтед.