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Венгерский телеканал выдал английских фанатов за украинцев, якобы празднующих атаку на Крымский мост

Любители россии решили поиграть в пропаганду, но их ложь раскусили.
Сегодня, 15:54
Крымский мост
Крымский мост

Венгерский телеканал HirTV выпустил пропагандистский сюжет о недавней атаке на Крымский мост, попытавшись дискредитировать украинцев, но их замысел провалился.

Телевизионщики из Венгрии показали в эфире видео, в котором якобы украинцы в одном из заведений празднуют в эйфории подрыв незаконного сооружения, которое соединяет украинский полуостров со страной-террористом.

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Однако для создания сюжета венгры использовали кадры еще 2016 года, естественно, совсем не относящиеся к нынешним событиям, что не осталось незамеченным. В видео за украинцев попытались выдать фанатов английского футбольного клуба Уиган, которые в пабе устроили скандирование в честь своего игрока Уилла Григга. Болельщики исполнили знаменитую песню "Will Grigg's on Fire", ставшую популярной во время Евро-2016, на мотив "Freed from Desire" итальянской певицы Галы.

На столь бестолковую выходку европейских любителей россии отреагировали даже представители Европарламента.

"Пропаганда Орбана в ее очевидном проявлении. Венгерский телеканал HirTV утверждает, что украинцы праздновали разрушение Крымского моста в пабе. Только это не украинцы, а болельщики Уиган Атлетик скандируют "Will Grigg's on Fire". Какой позор!" - цитирует Daily Mail депутата Европарламента Даниэля Фройнда.

Ранее сообщалось, что игроки росийского клуба едва не попали под атаку на Крымский мост.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией

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