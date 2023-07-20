Милан представил новую гостевую форму на следующий сезон
Милан представил новую гостевую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2023/24.
Обновленная экипировка от технического партнера "россонери" компании Puma выполнена в традиционном для выездного комплекта белом цвете с красно-черной вертикальной полосой с эмблемой клуба.
"Эта форма объединяет богатое футбольное наследие клуба и сдержанную элегантность города, известного как столица моды", - говорится на официальном сайте Милана.
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Для презентации формы Puma и Милан организуют эксклюзивное мероприятие в Лос-Анджелесе во время предсезонного тура с участием игроков команды. "Россонери" дебютируют в новой экипировке 23 июля на стадионе Роуз Боул в Пасадене, когда сыграют с мадридским Реалом в рамках турнира Soccer Champions Tour 2023.
100% from the heart, 100% from Milan 🤍 @pumafootball #MilanXMilan #SempreMilan pic.twitter.com/qYejy20IwS— AC Milan (@acmilan) July 20, 2023
Напомним, ранее Милан также представил новую домашнюю форму на следующий сезон.
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