Милан представил новую гостевую форму на следующий сезон

Милан представил новую гостевую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2023/24.

Обновленная экипировка от технического партнера "россонери" компании Puma выполнена в традиционном для выездного комплекта белом цвете с красно-черной вертикальной полосой с эмблемой клуба.

Источник: acmilan.com

"Эта форма объединяет богатое футбольное наследие клуба и сдержанную элегантность города, известного как столица моды", - говорится на официальном сайте Милана.

Источник: acmilan.com

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Источник: acmilan.com

Для презентации формы Puma и Милан организуют эксклюзивное мероприятие в Лос-Анджелесе во время предсезонного тура с участием игроков команды. "Россонери" дебютируют в новой экипировке 23 июля на стадионе Роуз Боул в Пасадене, когда сыграют с мадридским Реалом в рамках турнира Soccer Champions Tour 2023.

Напомним, ранее Милан также представил новую домашнюю форму на следующий сезон.

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