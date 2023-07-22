Теряет интерес: Трубин больше не является приоритетным вариантом для Интера

Между "нерадзурри" и Шахтером существуют большие разногласия по поводу стоимости голкипера.

Вратарь Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин потерял статус первого кандидата на подписание в трансферных планах миланского Интера на лето.

Как сообщает Inter-News.it со ссылкой на Sky Sports 24, ранее 21-летний украинец был главным вариантом для "нерадзурри", но сейчас переместился в списке желаемых новичков на вторую позицию, а итальянский клуб сконцентрирован на другом трансфере. Приоритетной целью для миланцев на данный момент является голкипер Баварии Ян Зоммер.

Интер начал терять интерес к Трубину из-за финансовых запросов Шахтера по поводу своего вратаря. Как сообщалось ранее, "нерадзурри" предложили за украинского голкипера 10 миллионов евро плюс бонусы и процент со следующей продажи, но "горняки" хотят получить за игрока 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Трубин провел за Шахтер во всех турнирах 38 матчей, в которых пропустил 40 голов, а в 14 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Интер пытается сбить цену на Зоммера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!