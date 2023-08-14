Экс-хавбек МЮ раскритиковал Салаха

Рой Кин напомнил, что раньше снимали игроков и посильней Салаха.

Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кин раскритиковал Мохамеда Салаха за его поведение после замены в матче против Челси.

Напомним, египтянин мог поставить рекорд АПЛ по голам в стартовом туре, но Клопп предпочел снять игрока, чем вызвал у него раздражение.

Кин, в свойственной ему манере, раскритиковал Мохамеда, напомнив, что футбол - это командная игра.

"Расстраиваться нормально, но не надо держать это в себе слишком долго. Он качал головой, сел на скамейку, всплеснул руками. Просто сядь и заткнись!

Ты должен принять это. Можешь расстраиваться, но не затягивай. Мы видели, как меняли игроков намного лучше Салаха. Это часть игры", - считаем Кин.

Ранее также стало известно, что Челси готов поставить трансферный рекорд АПЛ.

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