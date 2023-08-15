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Артета может перетянуть в Арсенал еще одного игрока Сити

А Пеп не намерен более помогать своему ученику.
Сегодня, 15:32
Эмерик Ляпорт / Getty Images
Эмерик Ляпорт / Getty Images

Лондонский Арсенал намерен попробовать подписать Эмерика Ляпорта, пишет Фабрицио Романо.

"Канонирам" срочно нужен еще один центральный защитник из-за травмы Юрриена Тимбера. Выбор Артеты пал на очередного подопечного Пепа.

Прошлым летом, напомним, лондонцы подписали сразу двоих игроков Сити - Жезуса и Зинченко.

Однако теперь манчестерский клуб не намерен повторять свою ошибку, они не хотят отпускать испанца в Арсенал. В клубе согласны продать Ляпорта только за пределы АПЛ.

Ранее также стало известно, что ПСЖ нацелился на вингера Ювентуса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон эмерик ляпорт

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