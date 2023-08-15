Артета может перетянуть в Арсенал еще одного игрока Сити
А Пеп не намерен более помогать своему ученику.
Лондонский Арсенал намерен попробовать подписать Эмерика Ляпорта, пишет Фабрицио Романо.
"Канонирам" срочно нужен еще один центральный защитник из-за травмы Юрриена Тимбера. Выбор Артеты пал на очередного подопечного Пепа.
Прошлым летом, напомним, лондонцы подписали сразу двоих игроков Сити - Жезуса и Зинченко.
Однако теперь манчестерский клуб не намерен повторять свою ошибку, они не хотят отпускать испанца в Арсенал. В клубе согласны продать Ляпорта только за пределы АПЛ.
Ранее также стало известно, что ПСЖ нацелился на вингера Ювентуса.
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