Итальянская федерация футбола уверена в подписании контракта со Спаллетти

Экс-наставник Наполи должен будет подхватить итальянскую сборную после ухода Роберто Манчини.

Федерация футбола Италии (ФФИ) уверена в том, что ей удастся убедить Лучано Спаллетти возглавить национальную сборную, сообщает Николо Скира.

По информации источника, ФФИ уже подготовила для тренера 3-летний контракт на 3 миллиона евро + бонусы.

Главной проблемой остается то, что 64-летний специалист до сих пор находится на контракте с Наполи. И сейчас юристы Федерации ищут лазейки, которые помогут ей подписать тренера без какой-либо компенсации в пользу партенопейцев.

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Напомним, что несколькими днями ранее о своей отставке объявил уже экс-тренер сборной Италии Роберто Манчини.

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