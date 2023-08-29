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Футбол

Экс-игрок Шахтера сменит Лацио на греческий клуб

Бразильский хавбек отыграл за римскую команду один сезон.
Сегодня, 16:28
Маркос Антонио / sslazio.it
Маркос Антонио / sslazio.it

Полузащитник Лацио Маркос Антонио, выступавший в свое время в Шахтере, близок к переходу в ПАОК.

Как сообщает журналист Николо Скира, греческий клуб согласовал с римлянами годичную аренду 23-летнего бразильского хавбека.

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Также у ПАОКа будет возможность выкупа игрока за 7,5 миллионов евро.

Напомним, что Маркос Антонио перешел из Шахтера в Лацио летом 2022 года. В составе итальянской команды бразилец провел в минувшем сезоне 22 матча во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее ПАОК объявил о продлении аренды защитника Динамо.

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