Экс-игрок Шахтера сменит Лацио на греческий клуб
Бразильский хавбек отыграл за римскую команду один сезон.
Полузащитник Лацио Маркос Антонио, выступавший в свое время в Шахтере, близок к переходу в ПАОК.
Как сообщает журналист Николо Скира, греческий клуб согласовал с римлянами годичную аренду 23-летнего бразильского хавбека.
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Также у ПАОКа будет возможность выкупа игрока за 7,5 миллионов евро.
Напомним, что Маркос Антонио перешел из Шахтера в Лацио летом 2022 года. В составе итальянской команды бразилец провел в минувшем сезоне 22 матча во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.
Ранее ПАОК объявил о продлении аренды защитника Динамо.
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