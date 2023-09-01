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Рома - Милан 1:2: обзор матча и результат игры 01.09.2023

Подопечные Стефано Пиоли здорово провели практически весь матч, но удаление во втором тайме едва не привело к катастрофе.
Вчера, 23:49
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

В пятницу, 1 сентября, состоялся один из главных матчей третьего тура итальянской Серии А, в котором встретились Рома и Милан.

Недолго команда Стефано Пиоли дожидалась своего первого гола. На девятой минуте Оливье Жиру реализовал пенальти, выведя гостей вперед.

В середине первого тайма Жозе Моуриньо был вынужден делать замену, так как травму получил Хуссем Ауар - вместо алжирца на поле появился Лоренцо Пеллегрини.

А сразу после перерыва "россонери" удвоили свое преимущество, еще в красивом стиле. Давиде Калабрия навесил в штрафную с правого фланга, а Рафаэль Леау в падении нанес удар в дальний угол.

Вскоре и у "джаллоросси" появился повод для радости, ведь за фол на Андреа Белотти свою вторую желтую карточку получил Фикайо Томори.

За 20 минут до конца основного времени свой дебют за римлян совершил Ромелу Лукаку. Но все, чем он запомнился, это предупреждение от арбитра.

Уже в добавленное арбитром время хозяева поля отыграли один мяч. Леонардо Спинаццола сместился с фланга в центр и нанес удар. Мяч рикошетом от Пьера Калулу влетел в сетку ворот Майка Меньяна.

За оставшееся время Рома не смогла вырвать ничью, хотя и сумела потревожить Меньяна. В итоге Милан завоевал третью победу подряд. А римляне потерпели второе поражение, имея лишь одно очко после трех туров.

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Статистика матча Рома - Милан третьего тура Серии А

Рома - Милан 1:2
Голы: Спинаццола, 90+3 - Жиру, 9 (пен.), Леау, 48.

Ожидаемые голы (xG): 0.37 - 1.62
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 13 - 9
Удары в створ: 2 - 4
Фолы: 14 - 15

Рома: Патрисиу - Манчини (Пагано, 79), Смоллинг, Льоренте - Челик (Спинаццола, 70), Кристанте, Паредес (Бове, 70), Ауар (Пеллегрини, 31), Залевски - Эль-Шаарави (Лукаку, 70), Белотти.

Милан: Меньян - Калабрия, Тиау, Томори, Эрнандес - Лофтус-Чик (Калулу, 65), Крунич, Рейндерс - Пулишич (Чуквуэзе, 76), Жиру (Побега, 70), Леау (Окафор, 76).

Предупреждения: Паредес - Томори, Лофтус-Чик, Окафор.

Удаление: Томори (вторая желтая).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Милан Серия А

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