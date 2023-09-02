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Главный бомбардир Милана посетил Гран-при Италии Формулы 1

Оливье Жиру в Монце понаблюдал за квалификацией будущей гонки.
Сегодня, 18:34
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

Нападающий Милана Оливье Жиру устроил себе интересное времяпровождения после победного матча Серии А с Ромой.

Накануне "россонери" в поединке третьего тура чемпионата обыграли на выезде римлян со счетом 2:1, а французский форвард открыл счет во встрече, реализовав пенальти.

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Этот гол стал для 36-летнего футболиста уже четвертым в трех стартовых матчах национального первенства, что позволило ему на данный момент возглавить список бомбардиров Серии А.

После успешного выступления Жиру в субботу, 2 сентября, отправился в Монцу, где проходит Гран-при Италии Формулы 1. В частности, французский футболист вживую понаблюдал за квалификацией будущей гонки.

Источник: Getty Images

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Рома - Милан (1:2).

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Рома - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Рома - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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