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Ювентус определился с потенциальной заменой Погба

Туринский клуб рассматривает возможность подписания полузащитника Арсенала.
Сегодня, 19:18
Томас Парти / Getty Images
Томас Парти / Getty Images

Туринский Ювентус занялся поисками замены для своего полузащитника Поля Погба, который недавно провалил допинг-тест.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на La Repubblica, приоритетным вариантом для итальянского клуба на данный момент является хавбек лондонского Арсенала Томас Парти.

"Бьянконери" будут готовы начать переговоры о переходе 30-летнего ганского футболиста в случае дисквалификации Погба.

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При этом отмечается, что "канониры", несмотря на приобретение Деклана Райса, не горят желанием продавать Парти, но привлекательное в финансовом плане предложение может их переубедить.

Сейчас ганский полузащитник восстанавливается после травмы, а в нынешнем сезоне успел принять участие в четырех матчах в составе Арсенала.

Ранее сообщалось, что Ювентус рассматривает возможность разрыва контракта с Погба.

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