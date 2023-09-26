Одноклубник Мудрика собирается покинуть Челси зимой

Защитник Челси Марк Кукурелья намерен покинуть лондонский клуб во время зимнего трансферного окна.

Испанский футболист совершенно недоволен отсутствием игровой практики, еще ни разу не появившись на поле в матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона.

25-летний игрок разговаривал о своем положении с главным тренером "синих" Маурисио Почеттино, но у него все равно нет уверенности по поводу будущего в команде, сообщает The Sun.

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Как вариант, защитник может рассмотреть возвращение в Испанию, где он начинал профессиональную карьеру.

Отметим, что в текущем сезоне Кукурелья сыграл всего один матч в составе Челси в Кубке английской лиги.

Ранее сообщалось, что Челси постарается сократить расходы на зарплаты игроков.

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