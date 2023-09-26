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Одноклубник Мудрика собирается покинуть Челси зимой

Кукурелья недоволен отсутствием игровой практики.
Сегодня, 14:58
Марк Кукурелья / Getty Images
Марк Кукурелья / Getty Images

Защитник Челси Марк Кукурелья намерен покинуть лондонский клуб во время зимнего трансферного окна.

Испанский футболист совершенно недоволен отсутствием игровой практики, еще ни разу не появившись на поле в матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона.

25-летний игрок разговаривал о своем положении с главным тренером "синих" Маурисио Почеттино, но у него все равно нет уверенности по поводу будущего в команде, сообщает The Sun.

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Как вариант, защитник может рассмотреть возвращение в Испанию, где он начинал профессиональную карьеру.

Отметим, что в текущем сезоне Кукурелья сыграл всего один матч в составе Челси в Кубке английской лиги.

Ранее сообщалось, что Челси постарается сократить расходы на зарплаты игроков.

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