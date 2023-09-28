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Дженоа - Рома 4:1: обзор матча и результат игры 28.09.2023

Генуэзцы за счет победы отправили римлян поближе к подвалу турнирной таблицы чемпионата Италии.
Вчера, 23:52
Матео Ретеги и Мортен Торсбю / Getty Images
Матео Ретеги и Мортен Торсбю / Getty Images

В четверг, 28 сентября, на Стадио Луиджи Феррарис прошел матч шестого тура итальянской Серии А, в котором Дженоа принимала в гостях Рому.

Руслан Малиновский вновь остался на скамейке запасных "грифонов", где и провел весь поединок.

Стоит признать, что команда Альберто Джилардино отлично справилась и без помощи украинского хавбека. Уже на 5-й минуте Альберт Гудмундссон вывел хозяев поля вперед.

И хотя в середине тайма Брайан Кристанте восстановил паритет, на перерыв команды ушли не при равном счете - голом в раздевалку отметился Матео Ретеги.

Вообще первый тайм получился очень богатым на травмы - поле поочередно были вынуждены покинуть Бадель, Льоренте и Стротман.

И даже потеряв двух игроков, Дженоа нашла силы забить еще. На 74-й минуте отличился Мортен Торсбю, как раз вышедший на замену еще в первом тайме, после чего Жуниор Мессиас довел счет до разгромного.

"Джаллоросси" определенно не были готовы к подобной игре. И несмотря на преимущество во владении и ударах, команда Жозе Моуриньо была бита со счетом 1:4.

Благодаря победе Дженоа обгоняет Рому и теперь занимает 11-е место таблицы, имея в активе семь очков. Римляне же идут 16-ми, заработав пять баллов за шесть туров.

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Статистика матча Дженоа - Рома шестого тура Серии А

Дженоа - Рома 4:1
Голы: Гудмундссон, 5, Ретеги, 45, Торсбю, 74, Мессиас, 81 - Кристанте, 22.

Ожидаемые голы (xG): 1,26 - 1,48
Владение мячом: 29% - 71%
Удары: 8 - 13
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 7 - 12

Дженоа: Мартинес - Бани, Дрэгушин, Васкес - Сабелли (Де Винтер, 46), Стротман (Кутлу, 30), Бадель (Торсбю, 11), Френдруп, Маттурро (Мессиас, 76) - Гудмундссон, Ретеги.

Рома: Патрисиу - Манчини (Белотти, 46), Льоренте (Бове, 24), Н'Дика - Кристансен, Кристанте, Паредес (Азмун, 78), Спинаццола (Ауар, 78) - Дибала, Лукаку, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 78).

Предупреждения: Стротман, Сабелли, Ретеги, Бани - Манчини, Паредес, Ауар.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома дженоа Серия А Руслан Малиновский

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