"Ох уж это новое поколение": игрок сборной Португалии изящно потроллил Роналду
В национальной команде теплая атмосфера.
В пятницу, 13 октября, сборная Португалии сыграет с национальной командой Словакии в рамках отбора чемпионата Европы-2024.
В преддверии поединка защитник португальцев Диогу Далот пошутил над Криштиану Роналду. Далот опубликовал фото в Instagram-stories, в котором упрекнул соотечественника.
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"Ох уж это новое поколение, всегда в телефоне", - написал игрок Манчестер Юнайтед.
Отметим, что Далоту 24 года, а Роналду - 38.
Ранее сообщалось, что Криштиану определился со своим будущим в Ан-Насре.
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