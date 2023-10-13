Дзаньоло и Тонали "почти в слезах" признались о своих азартных похождениях

Итальянцы частично сознались в том, в чем их обвиняет полиция.

Недавно стало известно, что Сандро Тонали и Николо Дзаньоло покинули расположение сборной Италии в преддверии матча отбора ЧЕ-2024 против Мальты.

Сообщалось, что итальянцы были допрошены полицией по делу о нелегальных ставках.

По информации Альфредо Педуллы, Тонали и Дзаньоло не отрицали свою причастность к азартным играм, но отвергли гипотезу об участии в ставках на спорт.

Футболисты, почти в слезах, рассказали полиции, которая добралась до них вчера в Коверчано: "Это был только покер и блэкджек, никаких ставок на футбол".

Также под расследованием находится хавбек Ювентуса Николо Фаджоли - 22-летнему игроку грозит серьезная дисквалификация.

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