Адвокат Бензема опроверг информацию о принадлежности Карима к Братьям-мусульманам

Представитель француза заявил, что готов защищать честь своего клиента в суде.

Адвокат Карима Бензема Хью Вижье ответил на обвинения в адрес своего клиента в принадлежности к терорристической организации Братья-мусульмане.

По словам Вижье, его клиент никогда не имел связей с представителями данной групировки и он готов защищать его в суде.

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"Ложь! Карим Бензема никогда не имел отношения к организации Братья-мусульмане. Он решил жить в Саудовской Аравии, которая признала эту организацию террористической, чего никогда не делала Франция.

Мы рассматриваем возможность судебного иска против этого депутата по закону манипулирования информацией, который так дорог нашему правительству... И по закону о клевете или даже публичном оскорблении, потому что эта несуществующая связь с Братьями-мусульманами, о которой она утверждает, очевидно, подается как пренебрежительная.

Недопустимо, чтобы те, кто руководит страной, считали, что им позволено делать все, что угодно", - сказал Хью Вижье.

Напомним, ранее вице-мэр Марселя заявила, что Бензема нужно лишить гражданства, если его связь с Братьями-мусульманами будет доказана.

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