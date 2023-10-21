Пропавший в Швеции игрок Милана нашелся

Молодой футболист не выходил на связь более двух недель.

Арендованный у Милана нападающий Норчепинга Эмиль Робак, пропавший более двух недель назад, нашелся.

Об этом сообщил спортивный директор шведского клуба Тони Мартинссон, дав понять, что с 20-летним футболистом все в порядке, но не уточнив, почему он все это время не выходил на связь.

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"Я встречался с ним сегодня, так что все под контролем. Больше мы это обсуждать не будем", - приводит слова Мартинссона Expressen.

Также эту новость подтвердила мать футболиста.

"С ним все хорошо, я с ним общалась, никакой опасности для него нет. Я предпочитаю пока воздержаться от комментариев по этому поводу", - сказала она.

Отметим, что в нынешнем сезоне Робак принял участие в трех матчах в составе Норчепинга.

Ранее сообщалось, что Милан рассматривает вариант с подписанием талантливого испанского защитника.

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