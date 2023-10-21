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Определилась судьба участия Цыганкова в следующем матче Жироны

Наставник испанского клуба оценил состояние здоровья украинца.
Сегодня, 17:45
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В воскресенье, 22 октября, Жирона сыграет с Альмерией в рамках десятого тура чемпионата Испании.

Главный тренер Жироны Мичел Санчес прокомментировал состояние украинского вингера Виктора Цыганкова.

По словам специалиста, футболист не сыграет в предстоящей игре, хоть уже и вернулся в основную группу.

"Это очень серьезная потеря, но у нас отличный состав – многое можем с ним сделать.

Надо посмотреть, что будет лучше для команды", - приводит слова Мичела Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Цыганков провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Жирона присоединилась к глобальному тренду, использовав для этого Цыганкова.

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