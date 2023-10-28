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Фабрегас сделал прогноз на матч Барселона - Реал

Испанец верит в успех бывшей команды.
Сегодня, 15:23
Сеск Фабрегас / Getty Images
Сеск Фабрегас / Getty Images

Бывший хавбек Барселоны Сеск Фабрегас сделал прогноз на грядущее Класико.

"Барселона очень хороша. Я бы сказал, что шансы 60 на 40 в пользу каталонцев. Но класико есть класико, многое зависит от дня. Как ты входишь в игру, первые несколько минут... Но если бы мне пришлось высказать свое мнение, я бы сказал, что Барса сегодня немного лучше.

Без Бензема Реал потерял некоторую атакующую креативность, но это правда, что у них очень молодая и динамичная команда. Все будет зависеть от того, как они себя чувствуют, как их видит Хави и как обстоят дела у центральных защитников.

Мадридцы не любят, когда у них нет мяча, а в последнее время против Барселоны у них его не было. Они начинают нервничать, бегать справа налево, и вот тут-то Барселона, владеющая мячом, может нанести им ущерб, перемещаясь с одной стороны на другую".

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"В итоге центральные защитники часто выходят в прессинг, потому что у них нет ориентира. Посмотрим, если Левандовски будет в порядке, то Гави, который в последних класико играл как ложный левый вингер, пойдет вперед, и у защитников не останется ориентира, а у Барсы будет на одного игрока в полузащите больше.

Правда, что Хави очень хорошо играет в последних класико, но Реал – очень сильный соперник, будет очень равная игра", – сказал испанец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, матч Барселона - Реал состоится в субботу, 28 октября, в 17:15 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Сеск Фабрегас Реал Мадрид

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