Новая Каледония U-17 - Англия U-17: видеообзор матча

В субботу, 11 ноября, в рамках чемпионата мира-2023 для игроков до 17 лет встречались сборные Новой Каледонии и Англии. Номинальные гости уничтожили соперника.

Еще в первом тайме команда "трех львов" сумела отправить в ворота Новой Каледонии четыре мяча, а уже на старте второго тайма проигрывающая сторона и вовсе осталась в меньшинстве.

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Англичане воспользовались своим численным преимуществом и забили оппонентам еще шесть голов, доведя счет до неприличного - 10:0.

Вашему вниманию видеообзор матча:

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