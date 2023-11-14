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Новичок Аль-Хилаля может вскоре вернуться в АПЛ

Арсенал планирует аренду Рубена Невеша.
Сегодня, 19:31
Рубен Невеш / Getty Images
Рубен Невеш / Getty Images

Лондонский Арсенал может попробовать подписать зимой Рубена Невеша, пишет 90Min.

Напомним, португальский хавбек шокировал футбольный мир перейдя летом в саудовскую лигу в то время, как им интересовались многие европейские гранды.

Однако, похоже, Невешу не очень понравилось в новом клубе, и он готов вернуться обратно в АПЛ.

Ранее сообщалось, что игрока может взять в аренду Ньюкасл, однако этому может помешать новое футбольное законодательство.

При этом Арсенал считает, что хавбек может оказаться доступным для них, и они готовы будут офрмить зимой аренду португальца.

Ранее также сообщалось, что РБ Лейпциг зимой отпустит своего ветерана из клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Рубен Невеш

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