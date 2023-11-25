"В мире миллиарды проблем": Балотелли прокомментировал ДТП со своим участием
Бывший нападающий сборной Италии, который ныне выступает за турецкий футбольный клуб Адана Демирспор, Марио Балотелли высказался о ДТП, в которое он попал в пятницу, 24 ноября.
Итальянский футболист сообщил, что просто разбил машину, а СМИ придали очень много внимания данному инциденту.
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"Я просто разбил свою машину, а потом поехал домой на другом автомобиле. Я думал, что поднимать большой шум из-за чего-то подобного, это то, что уже вышло из моды. Мог бы понять, если бы кто-нибудь пострадал в этой аварии, но я просто разбил машину и поехал домой.
Существует миллиард проблем, но единственное, что я вижу в СМИ — это обсуждение моего несчастного случая. Было бы проблемой, если бы у меня не было комплексной страховки, но, к счастью, она у меня есть. Вместо того, чтобы говорить о важных проблемах, они говорят об этом. Невероятно!", — приводит слова Балотелли Football Italia.
Напомним, Балотелли попал в аварию недалеко от итальянского города Брешиа 23 ноября. 33-летний футболист вышел из салона своего автомобиля, пошатываясь и отказался проводить тест на алкоголь.
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