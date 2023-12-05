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Яремчук получит шанс в ближайшем матче Кубка Испании

Тренер Валенсии ожидает увидеть лучшую версию украинского форварда.
Сегодня, 12:08
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Украинский нападающий Валенсии Роман Яремчук получит возможность проявить себя в ближайшем матче второго раунда Кубка Испании против Аросы.

Главный тренер "летучих мышей" Рубен Бараха сообщил, что в предстоящем поединке планирует провести ротацию состава и предоставить место на поле исполнителям, которые получают мало игрового времени, в том числе и украинцу.

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"Это будет возможность получить игровые минуты для тех, кто обычно не получает их в чемпионате. Те, кто сыграют, должны отнестись к этому соответствующим образом, потому что для нас пройти дальше - это обязанность.

Но соперник не собирается облегчать нам жизнь, и это хорошая возможность для игроков, которые обычно не выходят в старте. Мы ожидаем лучшую версию Каноса, Амалла, Яремчука и Гильямона", - приводит слова Барахи Plaza Deportiva.

Матч Кубка Испании Ароса - Валенсия состоится во вторник, 5 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за "летучих мышей" десять поединков во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Валенсия может досрочно вернуть Яремчука в Брюгге, а на украинца претендует итальянский клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Кубок Испании Роман Яремчук

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