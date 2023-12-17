Валенсия - Барселона 1:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 16.12.2023

Роман Яремчук провел на поле чуть более часа, а его команда сумела сыграть вничью с одним из лидеров чемпионата Испании.

В субботу, 16 декабря, состоялся матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились Валенсия и Барселона.

В первом тайме команды обошлись без голов, но после перерыва этот недостаток был исправлен, когда на 55-й минуте Жоау Феликс вывел "сине-гранатовых" вперед.

Однако довести дело до победы каталонцы не сумели, так как за 20 минут до конца Уго Гильямон сравнял счет, чем принес "летучим мышам" ничейный результат.

Вашему вниманию видео всех голов матча Валенсия - Барселона в семнадцатом туре Ла Лиги:

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Валенсия - Барселона 1:1

Голы: Гильямон, 70 - Феликс, 55.

Ожидаемые голы (xG): 0,40 - 3,52

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 11 - 16

Удары в створ: 4 - 8

Фолы: 9 - 11

Валенсия: Мамардашвили - Коррея, Москера, Диакаби, Васкес (Гасиоровски, 81) - Перес (Амалла, 72), Гильямон, Пепелу, Лопес (Фулькье, 81) - Яремчук (Канос, 62), Дуро (Мари, 81).

Барселона: Пенья - Канселу, Араухо, Кунде, Бальде - Гюндоган (Ямал, 81), де Йонг, Педри - Рафинья, Левандовски, Феликс (Торрес, 72).

Предупреждения: Перес - де Йонг, Канселу.

Источник: MEGOGO

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