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"Почувствовал дискомфорт": Тренер Арсенала рассказал о состоянии здоровья Зинченко

Артета объяснил, почему украинский защитник пропустил последний матч в АПЛ.
Сегодня, 14:58
Микель Артета и Александр Зинченко / Getty Images
Микель Артета и Александр Зинченко / Getty Images

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко не смог принять участие в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с Фулхэмом (1:2) и даже не попал в заявку на поединок.

Как рассказал главный тренер "канониров", 27-летний украинец испытывает проблемы с икроножной мышцей. Сроки возвращения игрока в строй пока не называются.

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"Мы пока не знаем подробностей. Он почувствовал дискомфорт в икроножной мышце, поэтому не мог сыграть. Он пройдет медицинское обследование завтра, после чего мы сможем оценить его готовность на следующие матчи", - цитирует Артету официальный сайт клуба.

Напомним, что в нынешнем сезоне Зинченко провел в составе Арсенала 24 матча во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что гол Зинченко попал в топ-10 забитых мячей Арсенала в 2023 году.

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