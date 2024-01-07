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Яремчук остался в запасе Валенсии на матч кубка Испании против Картахены

Украинский форвард сможет повлиять на ход игры, если тренер выпустит его на замену.
Сегодня, 19:56
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В воскресенье, 7 января, на Эстадио Мунисипаль Картагонова пройдет матч 1/16 финала кубка Испании, в котором Картахена будет принимать Валенсию.

Главный тренер "летучих мышей" Рубен Бараха принял решение оставить Романа Яремчука на скамейке запасных.

Картахена: Рауль - Алькала, Фонтан, Верду - Калеро, Аларкон, Леон, Мусто, Искьердо, Рико - Нарваэс.

Запасные: Гомес, Мартинес, Аламо, Аильон, Селлу, Лаути, Эмбалу, Кико, Ортуньо, Хони, Янссон.

Валенсия: Доменек - Коррея, Москера, Озкачар, Васкес - Перес, Пепелу, Герра, Лопес - Мари, Дуро.

Запасные: Риверо, Гасиоровски, Оторби, Гайя, Гильямон, Госальбес, Канос, Таррега, Фадал, Фулькье, Яремчук.

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Стартовый свисток встречи между Картахеной и Валенсией прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Ранее Рубен Бараха оценил выступление Романа Яремчука в матче против Вильярреала, в котором украинский форвард отметился дебютным голом в рамках испанской Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Кубок Испании Роман Яремчук

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